Tajemnicza śmierć 17-letniego Wiktora na obozie. Nowe doniesienia ws. opiekuna

Sąd w Opocznie aresztował na trzy miesiące 38-letniego opiekuna obozu survivalowego zorganizowanego w miejscowości Prucheńsko Duże w woj. łódzkim. Jeden z jego uczestników utopił się w pobliskim Zalewie Sulejowskim. Zatrzymanemu grozi do 5 lat więzienia. Jako pierwszy o kulisach historii informował portal RadioZET.pl.

Chodzi o wydarzenia z przełomu czerwca i lipca. Podczas obozu survivalowego w Zalewie Sulejowskim utonął 17-letni Wiktor. Według naszych informacji, o czym informowaliśmy na początku lipca, opiekun obozu kłamał co do przebiegu zdarzeń i mimo wiedzy o zaginięciu chłopca, zgłosił to policji dopiero po kilku godzinach. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

Opiekun podejrzany jest m.in. o narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne spowodowanie śmierci.

Jak przypomniała rzeczniczka opoczyńskiej policji asp. szt. Barbara Stępień, 1 lipca wczesnym rankiem funkcjonariusze odebrali zgłoszenie o zaginięciu uczestnika obozu survivalowego. Chłopiec wraz z grupą rówieśników był pod opieką 38-latka.

Śmierć 17-latka w Zalewie Sulejowskim

- W drugim dniu poszukiwań z wód zalewu zostały wyłowione zwłoki 17-latka. Od tego momentu śledztwo w tej sprawie prowadzili policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Opocznie. Śledczy zbierali szereg informacji, zabezpieczyli dowody, ustalili świadków. Dodatkowo do pomocy w realizacji części czynności zostali także zaangażowani policjanci z województwa mazowieckiego, skąd pochodzą uczestnicy obozu – wyjaśniła asp. szt. Stępień.

Zebrane w tej sprawie dowody pozwoliły na przedstawienie 38-letniemu opiekunowi obozowiczów zarzutów karnych. Mężczyzna został zatrzymany w miniony piątek na terenie woj. mazowieckiego.

Sąd Rejonowy w Opocznie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące. Na obecnym etapie śledztwa 38-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności, ale - jak zastrzegają śledczy - sprawa ma charakter rozwojowy.

