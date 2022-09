Tajemnicza śmierć proboszcza. Policja znalazła nóż. Zaskakujący głos z prokuratury

Bezpośrednią przyczyną śmierci proboszcza z parafii w Miętnem pod Garwolinem prawdopodobnie był rozległy udar mózgu - dowiedziała się Wirtualna Polska. 48-letni kapłan zmarł w szpitalu po tym, jak karetka przywiozła go z ranami zadanymi nożem w okolicach klatki piersiowej i szyi. Sprawę wyjaśnia śledztwo prokuratury.

Tajemnicza śmierć księdza proboszcza z parafii w Miętnem, niedaleko Garwolina, zszokowała lokalną społeczność. Do tragedii doszło 1 września.

Wirtualna Polska ustaliła, że ksiądz Jerzy Przechodzeń miał umówione spotkanie z mieszkańcem parafii. Gdy nie otwierał, mężczyzna, wraz z innym mieszkańcem, wybili szybę i dostali się do środka. Ich oczom ukazał się krwawiący od ran proboszcz.

Tajemnicza śmierć proboszcza. Zaskakujący głos z prokuratury

Na miejsce wezwano karetkę, ksiądz jeszcze żył. Trafił do szpitala w Garwolinie, gdzie zmarł po kilku dniach. Policja zabezpieczyła na miejscu znaleziony nóż.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie, dlatego prowadzimy postępowanie w kierunku art. 151 Kk (Kodeksu karnego, przyp.). Oczywiście w przypadku nowych dowodów nie wykluczamy zmiany kwalifikacji tej sprawy - zastrzegł w rozmowie z WP.pl Leszek Wójcik, prokurator rejonowy z Garwolina.

Śledczy czekają na ostateczny wynik sekcji zwłok, do tego czasu nie komentują oficjalnie przyczyn śmierci. Portal ustalił jednak w kręgach bliskich śledczym, że biegli sądowi, jako bezpośrednią przyczynę zgonu proboszcza, wskazali rozległy udar mózgu.

- Nikt z nas nie jest w stanie wyjaśnić do końca, co się wówczas wydarzyło. Zapewne będzie to przedmiotem dalszych badań i poszukiwań. Tajemnica tej nocy została zabrana przez księdza Jerzego – mówił 9 września, na pogrzebie proboszcza biskup Kazimierz Gurda, cytowany przez serwis egarwolin.pl.

Mieszkańcy okolicznych miejscowości są wstrząśnięci. Nie wierzą w samobójstwo proboszcza. - Nikt u nas nie wierzy w oficjalną wersję o samobójstwie. Czekaliśmy na jego urodziny, które miał mieć w listopadzie - powiedziała WP parafianka, pani Agata. - Dla mnie to był bardzo dobry proboszcz. Nikt o nim złego słowa nie powie. Nic nie wskazywało, żeby miało dojść do takiej tragedii – dodała pani Ewa.

