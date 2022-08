Tajemnicze telefony i kartki na drzwiach. Policja ostrzega

Policja ostrzega przed oszustami. Tym razem zamiast metody na wnuczka i policjanta, pojawiły się firmy medyczne. Oszuści obiecują seniorom szybki i łatwy dostęp do lekarzy, ale za duże pieniądze. Seniorzy, którzy im uwierzą, a nie mają funduszy, nawet biorą kredyt.

Dziennikarze TVN-u relacjonują sprawę oszukanych seniorów. Proponowano im bezpłatne badania w ramach atrakcyjnej oferty pakietu medycznego. Pan Piotr mówi, że oferowano dostęp do wielu specjalistów bez konieczności oczekiwania, ale - jak podkreśla pani Krystyna - trzeba było dysponować gotówką w wysokości blisko 10 tysięcy złotych.

- Wielu seniorów by kupiło takie pakiety w legalnej, wiarygodnej firmie, działającej na rynku, tylko że takich pakietów jest albo bardzo mało, albo są bardzo drogie - wskazuje prezes Stowarzyszenia MANKO Łukasz Salwarowski.

Oszustwo na firmę medyczną

- Skorzystałam z kilku zabiegów, po czym te spotkania zaczęły się przesuwać w czasie - mówi pani Małgorzata z Krakowa, która od ponad dwóch lat próbuje odzyskać swoje pieniądze. Zaraz potem firma, która sprzedała pakiety, zawiesiła działalność. - Poszłam i tam wisiała jakaś kartka: nieczynne z powodu jakichś przemian organizacyjnych - wspomina kobieta dziennikarzom TVN.

Prokuratura w Warszawie prowadziła sprawę przeciwko siedmiu osobom. Oszukali oni w ten sposób ponad tysiąc emerytów w całej Polsce.

Wyłudzanie pieniędzy od emerytów - nawet 85 mln zł rocznie

- Podejrzanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak również dokonania wielomilionowych oszustw - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.

UOKiK ostrzega, że sprzedaż pakietów i produktów medycznych to jeszcze jedna - obok oszustw na wnuczka czy na policjanta - metoda wyłudzania pieniędzy od osób starszych. Metoda, co widać w statystykach, skuteczna. - 85 milionów złotych co roku jest wyciąganych przez przestępców z kont i portfeli seniorów - wskazuje Łukasz Salwarowski.

Według badania krakowskiego stowarzyszenie MANKO, aż 30 procent seniorów przyznało, że ktoś próbował ich oszukać. W co dziesiątym przypadku te próby okazały się skuteczne.

Ochronę praw konsumentów ma poprawić jeszcze bardziej unijna dyrektywa Omnibus. Dotyczyć ma ona zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli właśnie podczas pokazów, wycieczek, pobytów w sanatoriach czy wizyt akwizytorów.

- Ona będzie obejmować wszystkie rzeczy związane z pakietami medycznymi - wyjaśnia Małgorzata Cieloch. - To są umowy, które z automatu będą nieważne, jeśli zostaną zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa – powiedział prezes Stowarzyszenia MANKO Łukasz Salwarowski.

RadioZET.pl/TVN24