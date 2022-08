Tajemnicze zaginięcie 9-letniego Oliwiera. Nieoficjalnie wiadomo, gdzie spędził noc

9-letni Oliwier przyjechał do Zakopanego razem z matką. W niedzielę wieczorem zaginął. Matka chłopca zwróciła się o pomoc do policjantów.

Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania. Funkcjonariusze mieli informację, że Oliwier po raz ostatni był widziany w rejonie tymczasowego dworca autobusowego. Do Zakopanego ściągnięto też dodatkowe siły z Krakowa, aby wesprzeć poszukiwania. W akcji wykorzystano też drony.

Zakopane. Tajemnicze zaginięcie 9-letniego Oliwier

W poniedziałek policjanci odnaleźli chłopca. Był mocno wystraszony i wyziębnięty, ale nic mu się nie stało. - Ustalamy, w jakich warunkach chłopiec spędził noc i czy ktoś się wówczas nim opiekował - powiedział w rozmowie z Onetem Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji. Śledczy ustalają również, jak doszło do zaginięcia.

Onet dowiedział się, że kobieta przyjechała z 9-letnim synem autobusem do Zakopanego około godz. 17. Później Oliwier wraz z matką szedł ulicą Nowotarską, która przebiega niedaleko tymczasowego dworca autobusowego. Policja ma nagrania monitoringu, które to potwierdzają.

Matka chłopca zgłosiła zaginięcie około cztery godziny później, czyli o godz. 21.30. Innych nagrań nie ma, więc nie wiadomo, co się w tym czasie działo z kobietą i Oliwierem. Jak dowiedział się Onet, matka nie pamięta, co się stało z jej dzieckiem. Przyznała jedynie, że ostatni raz widziała Oliwiera właśnie w okolicach dworca. Policja nie komentuje tych doniesień. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Co się działo z Oliwierem w ciągu nocy? Portal dowiedział się, że zaopiekowali się nim bezdomni. 9-latek spędził noc w jednym z pustostanów w Zakopanem. Dostał od bezdomnych coś do jedzenia i picia. Potem położyli go spać, a rano ruszyli na komisariat zgłosić sprawę, ale napotkali patrol policji, któremu przekazali chłopca.

