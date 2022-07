Taki ma być szczyt zakażeń jeszcze w wakacje. Niedzielski mówi o obostrzeniach

Koronawirus w Polsce szerzy coraz szybciej – we wtorek 12 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 2 tysiącach nowo potwierdzonych przypadkach zakażeń. Takiego bilansu nie było od kilku miesięcy, a biorąc pod uwagę czas wakacji – zarówno w pierwszym, jak i drugim roku pandemii.

Do sprawy realnego zagrożenia kolejną falą koronawirusa odniósł się w środę 13 lipca minister zdrowia. Adam Niedzielski został zapytany na konferencji prasowej w siedzibie resortu również o plany powszechnego testowania na COVID-19.

"Omikron w wersji BA.5 bardzo zakaźny". Szef MZ o szczycie zachorowań

Szef MZ zapowiedział, że w najbliższym czasie należy spodziewać się systematycznego wzrostu liczby zakażeń. - Jesteśmy w takim momencie, że działają pewne mechanizmy zapobiegające rozprzestrzenianiu covidu, bo mamy dużą skalę immunizacji. W naszych badaniach wychodzi, że jest to powyżej 90 proc. Mamy też okres wakacyjny, który oznacza, że dzieci nie chodzą do szkół [...], a mimo to będziemy mieli do czynienia ze zwiększeniem liczby zakażeń, bo omikron w wersji BA.5, z którym mamy teraz do czynienia, jest bardzo zakaźny - powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zaznaczył, że nie oznacza to jednak, że już w tej chwili należy podjąć działania w kierunku masowego testowania, czy nawet tworzenia oddziałów covidowych. - To jeszcze nie jest ten czas. Według naszych prognoz, w wakacje, w szczycie zachorowań będzie mniej więcej 7 tys. (przypadków) dziennie - podał szef MZ.

Niedzielski zastrzegł jednocześnie, że wzrost zakażeń przełoży się w takim samym stopniu na hospitalizacje. Wyjaśnił jednak, że nie notuje się wzrostu chorych w szpitalach, którzy są w trudnym stanie (z powodu COVID-19). - Dopóki nie będziemy mieli wyraźnej eskalacji hospitalizacji i to tych hospitalizacji, które są związane z trudnym staniem zdrowia, a nie podawaniem leku, to nie będziemy wykonywali żadnych histerycznych ruchów - oświadczył Niedzielski.

Czwarta dawka dla seniorów, co z obostrzeniami?

Szef MZ wspominał o zaleceniu przyjęcia czwartej dawki szczepionki przez osoby z grupy ryzyka. Europejska Agencja Leków zarekomendowała państwom kolejną dawkę przypominającą seniorom po 60. roku życia, do tej pory w Polsce obowiązywało zalecenie dla osób po 80. roku życia. - Decyzje dotyczącą tej grupy do ogłosimy końca lipca - zapowiedział szef MZ.

- Więc tutaj chcemy rozważyć wszystkie za i przeciw, na ile też inne środki, chociażby w postaci DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki - red.), mogą ochronić naszą populację seniorów, w tym również powyżej 60. roku życia – wskazał minister. Minionej doby badania potwierdziły 1647 zakażeń koronawirusem, w tym 237 ponownych. Zmarło sześć osób z COVID-19. Tydzień temu 6 lipca informowano o 964 zakażeniach koronawirusem.

RadioZET.pl/PAP - Karolina Kropiwiec, Katarzyna Lechowicz-Dyl