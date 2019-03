Baty, rżenie koni, woń alkoholu. Ruszyły owiane złą sławą targi w Skaryszewie

Rolnicy kontra obrońcy zwierząt – tak wyglądała noc przed targami koni w Skaryszewie pod Radomiem. To tam w poniedziałek rozpoczęły się Wstępy, owiany złą sławą jarmark koński z 400-letnią tradycją.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na targach koni w Skaryszewie spotkać można przedstawicieli organizacji walczących o godne traktowanie zwierząt, bo Wstępy od lat kojarzone są z handlem koni na rzeź.

Choć od zeszłego roku zmieniono formułę wydarzenia, fundacje nie dają wiary zapewnieniom organizatorów, że z targów zniknie sprzedaż koni na mięso, a wydarzenie będzie opierać się wyłącznie na pokazach koni drogich i rasowych.

Jak relacjonuje reporterka Radia ZET, Natalia Żyto, która jest w Skaryszewie, w poniedziałek rano na targu nie było większych nieprawidłowości. Już od niedzieli prowadzone są tam wzmożone kontrole policji i weterynarzy.

Fundacje chcą zatrzymać złe traktowanie i sprzedaż koni na rzeź

Aktywiści mimo to będą dokumentować to, co dzieje się podczas tegorocznego wydarzenia. Ich głównym celem jest wprowadzenie ustawy, dzięki której koń stałby się zwierzęciem towarzyszącym.

– Czekamy na człowieka w rządzie, który powie: nie godzę się na tę polską hańbę, na ten mord koni, które są jednym z naszych polskich symboli – mówi Radiu ZET Scarlett Szyłogalis z fundacji Tara.

Obrońcy zwierząt od lat nagłaśniają przypadki bicia i szarpania koni w Skaryszewie, ale także pijanych handlarzy. Aktywiści, jak co roku, będą kupować konie przeznaczone na rzeź po to, by dać im drugie życie. Z kolei na placu targowym postawią znicze, które mają symbolizować zabite tam konie.

RadioZET.pl/NaTa/MK