Nie żyje 84-latek potrącony przez samochód na jednej z prywatnych posesji w Tarnowie (woj. małopolskie) - poinformowała w środę policja. Do zdarzenia doszło podczas próby przeparkowania pojazdu.

Z przekazanych przez policję informacji wynika, że we wtorek podczas przeparkowywania samochodu w garażu na prywatnej posesji, potrąconych zostało dwóch mężczyzn. Do zdarzenia doszło, kiedy auto wyjeżdżało z garażu przez frontową ścianę.

Tarnów. Auto przebiło się przez ścianę garażu. Nie żyje 84-latek

Na miejsce przyjechali strażacy, którzy zabezpieczyli budynek garażu, ratownicy medyczni, a także policjanci. - Ich zadaniem było ustalenie, dlaczego doszło do tak nietypowego wypadku. Z uwagi na rozmiar zniszczeń na miejsce zostali również skierowani inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Tarnowie - przekazał w środę rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Z ustaleń wynika, że do potrącenia doszło, kiedy trzech starszych mężczyzn w wieku 83-84 lat próbowało przeparkować samochód z automatyczną skrzynią biegów. Dwóch z nich pchało pojazd, a trzeci siedział w szoferce.

W pewnym momencie silnik SUV-a został uruchomiony i został włączony bieg wsteczny. Samochód cofając uderzył w przeszkodę znajdującą się przed wjazdem do garażu. Następnie osoba siedząca w samochodzie przestawiła dźwignię zmiany biegów w pozycję jazdy do przodu i zwolniła hamulec Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji

Jak wyjaśnił, rzecznik, pojazd ponownie wjechał do garażu, potrącając dwóch starszych mężczyzn, a następnie mocno uderzył we frontową ścianę garażu i zburzył ją. Ranny w wyniku tego zdarzenia mężczyzna został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł wieczorem tego samego dnia z powodu poniesionych obrażeń.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP/Facebook