Zwłoki czterech osób znalazły służby w piątek 21 października w jednym z mieszkań w Tarnowie. - Ciała dwóch osób dorosłych i dwójki dzieci w wieku 6 i 9 lat odnaleziono w domu przy ul. świętego Marcina w Tarnowie – powiedział nam asp. sztab. Paweł Klimek, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

W mediach pojawiły się również doniesienia o tym, że trzy z czterech ofiar miały ślady po ranach ciętych na szyi. Oficer prasowy tarnowskiej policji nie mógł potwierdzić nam po południu tej kwestii.

Tragedia w Tarnowie. "Wszystko wskazuje na zabójstwo"

Policjant dodał, że obecnie jest za wcześnie, by stawiać w tej sprawie jakiekolwiek tezy, niemniej "wszystko wskazuje na zbrodnię". - Nie potrafię powiedzieć czy osoby zamieszkałe pod tym adresem na stałe to ofiary. Potwierdzam, że do budynku służby weszły w sposób siłowy – dodał rzecznik tarnowskiej policji.

RadioZET.pl