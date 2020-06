Jak poinformował Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, jednego z koni nie da się uratować. Rozpędzone zwierze spłoszyło się najprawdopodobniej na widok śmigłowca TOPR, podniosło się do góry, uderzyło w barierki i ciężko poraniło.

Według wstępnych ustaleń śledczych konie spłoszyły się po tym, jak nieopodal przeleciał śmigłowiec TOPR. W tym czasie na wozie nie było turystów. Do wypadku doszło niedaleko Polany Włosienica, tam zazwyczaj turyści wysiadają tuż przed Morskim Okiem.

Wóz zjeżdżał z góry i nie było na nim turystów. Koń przeleciał przez bariery i leżał nogami do góry. Drugi z koni też był spłoszony, biegał w okolicy, ale udało się go złapać. Poszkodowany woźnica, który do końca pozostał na wozie i próbował ratować konie, trafił do zakopiańskiego szpitala