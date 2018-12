Poszukiwania narciarza w Tatrach. „Ślad po nim zaginął”

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

- Mężczyzna jest w dobrej kondycji fizycznej. W eskorcie ratowników o własnych siłach dotarł na Kasprowy Wierch, skąd dalej do Kuźnic zjechał kolejką linową – poinformował dyżurny ratownik TOPR.

Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poszukiwali narciarza od poniedziałkowego popołudnia. Jak się okazało, mężczyzna zgubił szlak w gęstej mgle.

W ostatnich latach zimowa turystyka na tak zwanych nartach turowych, umożliwiających zarówno podchodzenie, jak i zjeżdżanie po śniegu, stała się bardzo modna w Tatrach.

Ratownicy przypominają jednak, że powyżej górnej granicy lasu warunki do uprawiania turystyki są trudne. Na Kasprowym Wierchu leży 120 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów Polskich jest już go ponad 125 cm. Szlaki miejscami są mocno zawiane śniegiem, przez co łatwo się zgubić. Widoczność ograniczają też nisko zawieszone chmury. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego.

Służby Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że na nartach można się poruszać tylko zgodnie z przebiegiem szlaków turystycznych i narciarskich, jednak wymaga to dokładnej znajomości ich położenia. Planując wycieczkę narciarską w Tatrach, należy zapoznać się z przebiegiem szlaku, sprawdzić prognozę pogody i aktualny komunikat turystyczny oraz lawinowy.

RadioZET.pl/PAP/JŚ