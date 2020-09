Śmiertelny wypadek na Rysach. Znaleziono ciało młodej turystki z Polski

W środę rano zaalarmowani ratownicy górscy rozpoczęli poszukiwania turystki. Została odnaleziona w środę tuż po południu po stronie słowackiej.

Śmiertelny wypadek na Rysach

W akcję transportu ciała na dół są zaangażowani słowaccy ratownicy, którzy obecnie prowadzą akcję wydobycia ciała ze żlebu. "Kobieta wchodziła na Rysy wczoraj - od słowackiej strony. Przy schronisku "Chata pod rysami" rozstała się ze swoją koleżanką i dalej poszła sama. Nie wróciła na noc do schroniska. Jeszcze wczoraj wieczorem jej zaniepokojona partnerka zadzwoniła do TOPR-owców, dzisiaj rano z pokładu śmigłowca wypatrzyli zwłoki turystki w żlebie opadającym do Doliny Żabich Stawów. Informacje przekazali słowackim kolegom, którzy mają przetransportować ciało do Smokowca" - relacjonował reporter Radia ZET Przemysław Taranek.

TOPR prowadzi także działania ratownicze w rejonie Żlebu Kulczyńskiego oraz w dolinie Strążyskiej. Ratownicy ostrzegają, że górskie szlaki są mokre i śliskie. "Turystów jest tak wielu, że w miejscach wyposażonych w sztuczne ułatwienia - jak łańcuchy czy drabinki - tworzą się kolejki oczekujących do wejścia na szczyt. Tak jest np. pod kopułą szczytową Giewontu, na szlaku na Rysy oraz na Orlej Perci" – informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W nocy z wtorku na środę TOPR-owcy sprowadzali z Rysów dwie osoby, które przeceniły swoje siły. Para turystów nie była odpowiednio przygotowana do takiej wyprawy, ponadto nie miała odpowiedniego oświetlenia.

"Młodzi turyści nie doszli na szczyt, a do tak zwanej Buli pod Rysami skąd postanowili wracać. Jednak nie mieli odpowiedniego oświetlenia i poprosili a ratowników o pomoc. Około godz. 21 dotarł do nich ratownik dyżurujący przy schronisku nad Morskim Okiem i bezpiecznie sprowadził ich na dół" - przekazał ratownik dyżurny TOPR. Akcja zakończyła się o godz. 2 w nocy.

RadioZET.pl/RadioZET/PAP