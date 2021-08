Szczątki turystki w Tatrach. Służby: To 27-letnia Polka

Szczątki turystki z Polski odnaleźli w niedzielę w słowackich Tatrach ratownicy z Horskiej Zachrannej Slużby. Na miejscu stwierdzili, że do śmierci doszło na długo przed odnalezieniem ciała.

Tatry. Szczątki kobiety odnaleźli jako pierwsi wspinacze przemierzający słowackie Tatry. Zwłoki w stanie rozkładu znajdowały się w Ovciarskiej Lavce, zwanej po polski Juhaską Przełączką.

Ratownicy z HZS dostali się na miejsce helikopterem. Dwóch z nich dostało się do miejsca odkrycia szczątek. Zostały one zabrane i przetransportowane do Starego Smokowca, gdzie czekali już policjanci i lekarz, celem identyfikacji tożsamości.

Serwis "Tygodnika Podhalańskiego" podał w poniedziałek, że słowackie służby potwierdziły, iż szczątki należą do 27-letniej Polki. Informację przekazała rzecznik prasowa policji w Preszowie Jana Ligdayova. "Tożsamość będzie bliżej badana przez policję, ale co ciekawe, w ostatnich dniach lub tygodniach nie zgłoszono zaginionej" - podali słowaccy ratownicy górscy.

RadioZET.pl/24tp.pl/ hzs.sk