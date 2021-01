Taternik jest uwięziony w rejonie Wielkiej Galerii Cubryńskiej - to pochylony i zaśnieżony taras pod północną ścianą Cubryny. Ratownik dyżurny TOPR w rozmowie z Radiem ZET powiedział, że jest to trudny i zagrożony lawinami teren. Na pomoc z Zakopanego wyruszyło do poszkodowanego 13 ratowników TOPR.

Mężczyzna, który wędrował samotnie, po 2 w nocy zadzwonił pod numer alarmowy TOPR z prośbą o pomoc. Nie zgłaszał żadnych obrażeń, tylko problemy z nawigacją i orientacją w terenie. W Tatrach panuje zamieć śnieżna. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

RadioZET.pl/Przemek Taranek/PAP