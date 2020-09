Jak powiedział w czwartek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tczewie Dawid Krajewski, do podpalenia dwóch samochodów doszło we wtorek po południu.

- Straż pożarna dostała zgłoszenie o palących się autach na parkingu przy ul. Ogrodowej. Wstępnie ustalono, że przyczyną pożaru było podpalenie - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową Krajewski.

Policjanci analizowali nagrania z monitoringu i tym tropem dotarli do dwóch chłopców w wieku 4 i 9 lat, którzy przyznali się do podpalenia audi A4 i mitsubishi outlander. Jak się okazało w audi była zbita szyba i chłopcy weszli do środka, gdzie zapalniczką podpalili maseczkę i uciekli.

Chwilę potem zaczął płonąć cały samochód, a od niego zapaliło się mitsubishi. Materiały ws. podpalenia samochodów przez chłopców zostały przekazane do sądu rodzinnego.

RadioZET.pl/PAP/YouTube