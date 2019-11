„Lizanie w szyję” w Teatrze Bagatela? Dyrektor idzie na urlop

Teatr Bagatela w Krakowie od kilku dni jest w centrum uwagi. To za sprawą wstrząsających relacji aktorek zarzucających dyrektorowi Teatru Bagatela Henrykowi Jackowi Schoenowi molestowanie i mobbing. Sprawę nagłośniły m.in. krakowska „Gazeta Wyborcza” oraz TVN24.

„Dyrektor wychodził z inicjatywą przywitania się, pocałunkiem w policzek, za chwilę lizał w szyję i wkładał język do ucha, innym do ust” – mówiła w rozmowie z Radiem ZET jedna z aktorek. „Sprzeciwiłam się i w odpowiedzi usłyszałam, że jestem przewrażliwiona i że nic się nie stało” – dodała kolejna. Schoen przez lata miał molestować nie tylko aktorki, ale także inne pracownice instytucji.

„Byłyśmy w całkowitej zależności od dyrektora. Ofiara molestowania ma natychmiast poczucie winy” – mówiła podczas czwartkowego briefingu prasowego Alina Kamińska, jedna z kobiet, które zarzucają dyrektorowi Teatru Bagatela molestowanie. On sam wszystkiemu jednak zaprzecza. Mimo to prezydent Krakowa Jacek Majchrowski złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa nadużycia zależności służbowej.

Alina Kamińska to jednak z aktorek Teatru Bagatela, która zgłosiła prezydentowi Majchrowskiemu zarzuty w sprawie molestowania przez dyrektora Schoena. ‧ fot. Damian KLAMKA/East News ‧ fot. Damian KLAMKA/East News

Dyrektor Teatru Bagatela idzie na urlop

W piątek Majchrowski potwierdził, że otrzymał wyjaśnienia od dyrektora, w których również zaprzecza on oskarżeniom. Co więcej, Schoen złożył wniosek o udzielenie mu urlopu od 12 listopada.

Majchrowski zaznaczył, że w swoich działaniach jako prezydent miasta kieruje się zasadą domniemania niewinności do czasu prawomocnego wyroku sądu. „Aczkolwiek w tym wypadku jest taka sytuacja, że gdyby to była jedna, dwie, trzy panie, to mógłbym uważać, że to jest jakaś zmowa, spisek, ale tych pań było dziewięć i przybywają następne” – powiedział.

Bagatela publikuje oświadczenie: „Nie ma naszej zgody”

W piątek zespół Teatru Bagatela opublikował oświadczenie, w którym zwrócił się z prośbą do dyrektora Schoena o tymczasowe odsunięcie się od sprawowania swoich funkcji do czasu wyjaśnienia zarzutów.

Prosimy wszystkich o uszanowanie instytucji Teatru Bagatela oraz ludzi, którzy ją tworzą. Chcemy dalej grać i przygotowywać nowe premiery

– napisali. Jak podkreślili, przez oskarżenia, jakie pojawiły się pod adresem dyrektora Schoena, Teatr Bagatela znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. „Ocenę, czy są one słuszne, pozostawiamy odpowiednim organom” – napisali członkowie zespołu. Zaznaczyli też, że teatr – jak inne instytucje – powinien być środowiskiem przyjaznym, wolnym od jakichkolwiek form przemocy fizycznej czy psychicznej.

„Nie ma naszej zgody na żaden przejaw przedmiotowego traktowania pracowników i wykorzystywania pozycji zawodowej. Jest to dla nas trudny moment, jednak niezależnie od okoliczności najważniejszy jest Teatr” – zaznaczył zespół.

