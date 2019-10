Dziś "Tęczowy piątek". Dzień wsparcia i solidarności z młodzieżą LGBT+

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Według badań, w Polsce około 70 procent młodzieży LGBT+ spotyka się z przemocą w sferze fizycznej i psychicznej, a 26 procent takich przypadków ma miejsce właśnie w szkołach. Jak podkreślają działacze KPH, tacy uczniowie najczęściej cierpią na depresję, jak również mają myśli samobójcze.

Wsparcie dla osób LGBT+

"Tęczowy Piątek" organizuje w wybranych szkołach Kampania Przeciw Homofobii.To już trzecia odsłona tej inicjatywny. Organizacja podkreśla, że wydarzenie to jest całkowicie zgodne z prawem oświatowym.

"Młodzi geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe doświadczają niejednokrotnie przemocy motywowanej homofobią i transfobią. Najczęściej do tej przemocy dochodzi właśnie w szkole, w blisko 26 procent przypadków"

– wyjaśnia Joanna Skonieczna z Kampanii Przeciw Homofobii.

Spot "Tęczowego Piątku"

Kampania Przeciw Homofobii opublikowała spot "Stoję po stronie młodzieży", zwiastujący akcję "Tęczowy Piątek". Biorą w nim udział m.in. Majka Jeżowska, Jerzy Radziwiłowicz, Jacek Poniedziałek i Julia Kamińska, którzy czytają fragmenty listów napisanych przez nieheteronormatywną młodzież.

Julia Kamińską - ambasadorka "Tęczowego piątku" - była dziś gościem Radia ZET

"Zbliżenia na gwiazdy mieszają się z ujęciami twarzy młodych gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, dla których dramatyczne historie z listów to codzienność. W ten sposób KPH chce uczynić głos młodych słyszalnym, tak by dotarł do rodziców i dorosłych" – czytamy na stronie Kampanii Przeciw Homofobii.

