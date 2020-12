Skrępowane zwłoki 63-letniego mężczyzny znaleźli policjanci w Teresinie pod Koninem. Mundurowi ustalili, że zbrodni dopuścił się młodszy o cztery dekady sąsiad. Mężczyzna przyznał się w poniedziałek do winy, ale nie potrafił wskazać, co tchnęło go do zabójstwa. Grozi mu dożywocie w więzieniu.