Białoruska opozycjonistka Swiatłana Cichanouska odniosła się do tweeta Ryszarda Terleckiego. - Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini - powiedziała dziennikarzom. "Jeżeli Swiatłana Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce, to niech szuka pomocy w Moskwie" - napisał wcześniej wicemarszałek Sejmu.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości. Cichanouska wraz z prezydentem Warszawy odsłoniła w piątek pomnik Solidarności w stolicy. "Najpierw liderka białoruskiej opozycji, a dziś już prezydent-elekt, @Tsihanouskaya będzie z nami na @Campus_Polska. Dziękuję! Wierzę, że czeka nas niesamowite i z pewnością pouczające spotkanie. Historia Białorusi dzieje się na naszych oczach i porozmawiamy o tym na #CampusPolska" - napisał włodarz stolicy. Do sprawy odniósł się na Twitterze wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Terlecki: Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję, to niech szuka pomocy w Moskwie

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał na Twitterze.

Wpis krytycznie ocenili niektórzy politycy oraz publicyści. - Chciałbym to powiedzieć jednoznacznie - niezależnie od tego, kto jest autorem - uważam, że jest to wpis godny potępienia, natomiast przez cały czas liczę na to, że milczenie pana marszałka Terleckiego jest spowodowane tym, że trwa długi weekend, jest piątkowy wieczór. Wierzę, że jego autorstwo zostanie zdementowane - powiedział w piątek w TVN24 Jarosław Gowin.

"Dziwne, że ten TT nie jest napisany cyrylicą? Sprawa Białorusi powinna nas łączyć, a nie dzielić. To sprawa interesu Polski. Tymi TT Pan służy Łukasznce i Putinowi" - napisała na Twitterze Katarzyna Lubnauer.

"Marszałek osiąga dno bezwzględne" - dodała Beata Maciejewska z Lewicy.

Terlecki rozwinął swoją myśl potem na Facebooku. "Oburzonym moim tt wyjaśniam, że w czasie gdy polski rząd upomina się w Europie o wsparcie dla wolnej Białorusi, walczy o prawa polskiej mniejszości, finansuje niezależną telewizję, udziela białoruskim działaczom różnorodnej pomocy, pani Cichanouska zgadza się brać udział w mityngu opozycji, która w Polsce nie uznaje wyniku demokratycznych wyborów, kwestionuje legalność państwowych instytucji i wspiera łamiących prawo sędziów. W dodatku pani Cichanouska ma tam występować razem z liderem opozycji wobec rządu Victora Orbana. Gratuluję pomysłu. Co innego spotykać się z kim tylko ma ochotę, a co innego brać udział w werbunku antyrządowych kadr. Oto jak łatwo stracić sympatię większości Polaków" - ocenił.

"Teraz nie walczycie między sobą, tylko dla Białorusinów"

Słowa wicemarszałka Sejmu skomentowała w rozmowie z dziennikarzami sama opozycjonistka, która w piątek wieczorem odebrała we Wrocławiu Nagrodę Jana Nowaka-Jeziorańskiego 2021. - W tej sytuacji to nie jest w porządku wobec Białorusinów. Istnieje porozumienie wśród wszystkich ugrupowań politycznych sprzeciwiających się wobec tego, co się dzieje na Białorusi. Białoruś jednoczy w tym szczególnym momencie. Kraje się jednoczą, partie się jednoczą. [...] Teraz nie walczycie między sobą, tylko dla Białorusinów i razem z Białorusinami – mówiła Cichanouska, cytowana przez tvn24.pl

"Nie wiem, jakie były intencje @trzaskowski_, ale niezależnie od nich mieszanie przedstawicieli opozycji białoruskiej do wewnętrznego polskiego sporu politycznego jest nieetyczne. Przede wszystkim wobec tych ludzi, którzy walczą o wolność. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca" - napisał z kolei na Twitterze szef KPRM Michał Dworczyk.

