W Termach Maltańskich otwarta została specjalna kasa dla zaszczepionych. Amatorzy kąpieli w basenie, którzy już przyjęli szczepionkę przeciw COVID-19, mogą ustawić się w krótszej kolejce. "To segregacja", "Dramat. Już nigdy Was z rodziną nie odwiedzimy" - grzmią oburzeni klienci.

Termy Maltańskie w Poznaniu od piątku mają trzy kasy. Najnowsza jest przeznaczona wyłącznie dla osób zaszczepionych. "Jeśli jesteś w pełni zaszczepiony/zaszczepiona, otrzymałeś odpowiedni certyfikat oraz masz pod swoją opieką dzieci do 12. roku życia, zapraszamy Cię do dodatkowej kasy z lewej strony Biura Obsługi Klienta. Do stref rekreacyjnych obiektu wejdziesz niezależnie od osiągniętego już limitu maksymalnej dopuszczalnej frekwencji wyznaczonej przez przepisy reżimu sanitarnego - poinformował park wodny na Facebooku. Jak dodano w komunikacie, zasady przebywania w kompleksie dla osób niezaszczepionych nie zmieniają się.

Termy Maltańskie. Oddzielna kolejka dla zaszczepionych. "Brzmi jak selekcja obywateli"

Obecnie, zgodnie z najnowszymi wytycznymi rządu, na basenach i w aquaparkach obowiązują limit 50 proc. osób przebywających wewnątrz. Nie wliczają się do niego osoby w pełni zaszczepione. Właśnie po to władze Term Maltańskich wymyśliły, że utworzą trzecią kolejkę. Chodzi o to, by do środka kompleksu mogło wejść jak najwięcej osób.

"Decyzja dotycząca otwarcia dodatkowej kasy dla osób zaszczepionych jest spowodowana brakiem decyzji o zwiększeniu limitów maksymalnej frekwencji dla naszej branży. Wpuszczanie osób zaszczepionych powyżej limitu 50% to jedyna możliwość, by więcej z Was mogło cieszyć się pobytem w naszych basenach i saunach" - czytamy na profilu parku wodnego.

Decyzja Term Maltańskich wywołała ogromne oburzenie klientów. "Dramat. Już nigdy Was z rodziną nie odwiedzimy"; "Niezaszczepieni nie powinni w takich miejscach ani złotówki zostawić! Nie powinni Was wspierać kasą, skoro ich dyskryminujecie!"; "Brzmi jak selekcja obywateli"; "Zaczyna się segregacja" - piszą internauci pod postem obiektu.

Są jednak tacy, którym rozwiązanie się spodobało. "Przecież więcej osób będzie mogło dzięki temu wejść do obiektu"; "I elegancko, super rozwiązanie" - dodają komentujący.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z Polsatem prezes Term Maltańskich Jerzy Krężlewski. - Segregacja byłaby wtedy, gdybyśmy wpuszczali wyłącznie zaszczepionych covidowo, a nie wpuszczali nikogo innego, poza tym ta dodatkowa kasa wynika trochę ze skomplikowanej procedury, ta osoba musi podać telefon, albo podać ten papierowy paszport, to trochę trwa, musimy sprawdzić ten QR kod, wówczas kolejka normalna byłaby o wiele, wiele dłuższa, tak jak powiedziałem, jeśli nie ma klientów covidowych, to wówczas wszyscy pozostali mogą z tej kasy również korzystać - powiedział.

RadioZET.pl/polsatnews.pl