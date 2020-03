Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Wiceminister Kraska powiedział dziś na konferencji prasowej, że tworzące testy na koronawirusa laboratoria rozszerzają swoje działanie. Do tego potrzebny jest jednak specjalistyczny sprzęt.

Taki sprzęt - także nowy - pojawił się w Polsce. Myślę, że każdego dnia tych badań będzie coraz więcej, bo to jedna z metod, żeby przerwać ten łańcuch epidemiologiczny

- ocenił.

Kraska podkreślił, że pracownicy służby zdrowia, szczególnie narażonej na zakażenia nowym koronawirusem, mają wytyczne w sprawie dalszego postępowania. Takie osoby mają być natychmiastowo izolowane, a mające z nim wcześniej kontakt - jak najszybciej przebadane.

Narażony na wirusa personel medyczny. Kluczowa jest izolacja

Personel medyczny jest kluczowy, bo jeżeli on zostanie wykluczony z tej walki na pierwszej linii, to zabraknie ratowników, pielęgniarek, lekarzy - ocenił wiceminister zdrowia.

Kraska zaapelował, by zgłaszający się do szpitali i przychodni nie zatajali prawdy o stanie zdrowia, czy przechodzonej kwarantannie. Przypomniał, że personel medyczny nawet, jeśli nie zostanie zakażony, to zostanie wysłany na 7-dniową kwarantannę, a to oznacza wykluczenie z pracy.

RadioZET.pl/PAP