Testy na koronawirusa w szkołach? Rząd rozważa taką możliwość

Adam Niedzielski pytany był na konferencji w Karpaczu o przeprowadzanie w szkołach testów na obecność koronawirusa. – Jeśli chodzi o szybkie testy w szkołach, to oczywiście rozważamy ten temat. Pomysł ma bardzo dużo ograniczeń, które wyszły w praktyce – powiedział szef MZ.

Minister przypomniał akcję masowego testowania na Słowacji. Według niego nie uchroniła ona tego kraju przed trzecią falą pandemii. – Testowanie ma sens, szczególnie szybkimi testami antygenowymi, o ile jest wykonywane regularnie dzień po dniu, bo charakterystyką tych testów jest to, że w zasadzie one wyłapują fakt zakażenia w tzw. dużej wiremii, gdy wirusa jest po prostu dużo, a to jest taki przedział między czwartym a dziesiątym dniem. Trzeba trafić w ten okres – tłumaczył.

Rok szkolny 2021/2022 w reżimie sanitarnym

Szef resortu zdrowia odniósł się też do pytania o wytyczne sanitarne dla szkół i wietrzenie pomieszczeń. – Bardzo dokładnie zdefiniowaliśmy sobie standardy. I te standardy rzeczywiście kładą bardzo duży nacisk na wietrzenie pomieszczeń w trakcie przerwy, bo według naszego rozeznania, według badań, z którymi mieliśmy do czynienia, to są elementy o wiele bardziej skutecznie zapobiegające prawdopodobieństwu zakażenia niż nawet dezynfekcja rąk czy inne tego typu zabiegi – powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia zapewnił, że wytyczne zostały już przekazane do szkół. – Mam nadzieję, że są tam przestrzegane – dodał.

W poniedziałek naukowcy z zespołu ds. Covid-19 przy prezesie PAN zaapelowali o pilne i konsekwentne wdrożenie w szkołach procedur WMT – wietrzenie, maseczki, testowanie. Zdaniem ekspertów wariant Delta koronawirusa szerzy się bardziej drogą powietrzną, a mniej drogą kropelkową, więc priorytety działań profilaktycznych powinny być nieco inne niż wcześniej.

Naukowcy zwrócili uwagę, że w chwili, gdy rozpoczyna się nowy rok szkolny 2021/2022, epidemia koronawirusa ponownie nabiera tempa. "Jesteśmy w początkowej fazie czwartej fali, a stan zaszczepienia jest wciąż zbyt niski, by ją zatrzymać" – podkreślają.

RadioZET.pl/PAP - Danuta Starzyńska-Rosiecka