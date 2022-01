Tobiasz K. z Pułtuska nie żyje. Policja odnalazła ciało zaginionego 26-latka

Tobiasz K., zaginiony pułtuszczanin nie żyje – podał portal pultusk24.pl. Policja znalazła w środę zwłoki poszukiwanego mężczyzny na terenie gminy Gzy, 14 km od Pułtuska. Nieopodal śledczy odnaleźli również samochód należący do denata. Trwa ustalanie okoliczności zgonu 26-latka.

Tobiasz z Pułtuska zaginął w drodze do pracy

Mężczyzna zaginął w poniedziałek 3 stycznia, gdy rano wyszedł z domu do pracy. Tobiasz nie dotarł jednak do firmy w Pułtusku oraz nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie skontaktował się z rodziną. Telefon zaginionego był nieaktywny.

Policja rozpoczęła poszukiwania, w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia 26-latka. Mężczyzna miał przemieszczać się srebrnym samochodem Ford Transit Connect.

RadioZET.pl/pultusk24.pl