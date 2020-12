Tomasz Komenda nie poznał wyroku ws. odszkodowania. "Jak ufać dalej?"

W Sądzie Okręgowym w Opolu zakończyła się ostatnia zaplanowana rozprawa w procesie w sprawie Tomasza Komendy. 44-latek domaga się od Skarbu Państwa prawie 19 mln złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za 18 lat pobytu w więzieniu na podstawie niesłusznego wyroku. Dziś Komenda nie poznał decyzji sądu.

Tomasz Komenda nie usłyszał wyroku ws. odszkodowania. "Jak ufać dalej?"

W środę przez kilka godzin sąd przesłuchiwał biegłych psychiatrów i psychologów i poprosił ich o wydanie opinii uzupełniającej. To dlatego Tomasz Komenda nie usłyszał wyroku, chociaż bardzo na to liczył. 44-latek ma żal za to, że proces o odszkodowanie trwa już długo, a nadal nie widać końca śledztwa. - Jak ufać dalej, nie ma wyroku, nie ma winnych tego wszystkiego, co mnie spotkało. Proszę powiedzieć, jak tu wierzyć w sprawiedliwość? - pytał w sądzie.

Sąd zaplanował następny termin rozprawy na 8 lutego - wtedy też chce wysłuchać mów końcowych Tomasza Komendy, jego adwokata i prokuratura, a potem wydać wyrok. Komenda domaga się po milionie złotych zadośćuczynienia za każdy rok niewinnie spędzony w więzieniu. - Jestem zawiedziony, bo myślałem, że w końcu ten koszmar, ta trauma, się zakończy dzisiaj. No niestety jest, jak jest. Musimy czekać - mówił.

Na szczęście Komenda może liczyć na pomoc rodziny, która ostatnio się powiększyła. - Mam naprawdę duże wsparcie, mam syna, który jest moim psychologiem, mam kochającą kobietę, czego chcieć więcej - mówił Komenda w rozmowie z Radiem ZET.

Tomasz Komenda jest na wolności od dwóch lat. Został skazany w 2004 r. za gwałt i morderstwo 15-latki, których miał dokonać w 1996 roku. W więzieniu spędził osiemnaście lat, zanim został uniewinniony w 2018 roku.

