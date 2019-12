Informację tę podał m.in. „Super Express”. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń dziennika, Lis miał się źle poczuć zaraz po przyjeździe do Olsztyna i natychmiast trafić na oddział intensywnej terapii w jednym z tamtejszych szpitali.

– Potwierdzam, że Tomasz Lis jest w szpitalu i przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii. Nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie – powiedział w rozmowie z „SE” jeden z lekarzy zatrudnionych w placówce, w której przebywa dziennikarz.

Jaki to szpital? Według „Twojego Kuriera Olsztyńskiego” Lis przebywa na Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jak mówi informator serwisu, dziennikarz czeka tam na operację.

Jak z kolei podaje portal olsztyn.wm.pl, stan Lisa jest poważny i to na razie jedyna informacja nt. jego zdrowia, jaka przedostała się do wiadomości publicznej. Wiadomo też, że dziennikarz Onetu przyjechał do Olsztyna na wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem.

RadioZET.pl/se.pl/Twój Kurier Olsztyński/olsztyn.wm.pl