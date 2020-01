Redaktor naczelny "Newsweeka" i dziennikarz Onetu, w przeszłości związany z TVP, TVN i Polsatem, opublikował na swoim profilu na Twitterze okraszony trzema zdjęciami post, w którym informuje, że wraca już do zdrowia:

"Serdecznie dziękuję lekarzom, rehabilitantom i paniom pielęgniarkom z Oddziału Rehabilitacji IPiN w Warszawie, dzięki którym w życzliwej atmosferze stosunkowo szybko doszedłem do siebie, stanąłem na nogi i niemal wróciłem do dawnej formy" - napisał.

Tomasz Lis w szpitalu

Przypomnijmy, że Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie 10 grudnia. Jak informował wówczas lokalny portal olsztyn.wm.pl, 53-latek - będąc w drodze na wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem - źle się poczuł. Lokalne media pisały, że trafił do jednego z miejscowych szpitali na oddział intensywnej terapii, a jego stan określano jako ciężki. Pojawiły się informacje też, że miał udar.

"Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym »stanie ciężkim« są całkowicie nieprawdziwe" - pisała wówczas na Twitterze jego żona Hanna Lis. On sam opublikował oświadczenie, w którym pisał, że przed nim "długa i żmudna rehabilitacja" oraz, że jest "totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da". Publikował także zdjęcia i posty ze szpitala.

RadioZET.pl/Twitter