Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie 10 grudnia. Przed wywiadem z sędzią Pawłem Juszczyszynem poczuł się na tyle źle, że nie obyło się bez wizyty w szpitalu. Stan zdrowia dziennikarza i redaktora naczelnego „Newsweeka” był na tyle poważny, że Lis wymagał i wciąż wymaga długotrwałego leczenia. Przed świętami oświadczył, że przed nim „długa i żmudna rehabilitacja”, ale też, że jest „totalnie zdeterminowany, by zrobić absolutnie wszystko co trzeba by wrócić do zdrowia”.

Lis wraca do sił, ale nie jest to tempo biegowe, do którego przyzwyczaił swoich fanów. Rehabilitacja i obecny stan zdrowia sprawiają, że dziennikarz nie może opuścić murów lecznicy. A ma ku temu powody, o czym pisze wprost:

Niestety nie będę mógł wziąć udziału w „marszu tysiąca tóg”. Wprawdzie po kilku tygodniach znowu umiem już chodzić, ale nie mam togi, a przede wszystkim zgody na wyjście ze szpitala choćby na godzinę. Ale będę z protestującymi sercem i myślami T. Lis, na Twitterze

RadioZET.pl/Tomasz Lis