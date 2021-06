Na targowisku w Toruniu doszło do bójki między sprzedawcą truskawek a właścicielem obiektu. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane telefonem. - Kierownik zaczął mnie bić, ja zacząłem się bronić - powiedział Piotr S. w rozmowie z telewizją Polsat.

Toruń. Na lokalnym targowisku rozegrały się brutalne i niecodzienne sceny. Jak informuje Polsat, doszło tam do bójki między kierownikiem obiektu a sprzedawcą truskawek. Poszło o wypowiedzenie umowy, które kierownik wręczył sprzedawcy.

Kierownik targowiska Karol Maria W. wręczył Piotrowi S. wypowiedzenie, uzasadniając to "notorycznym naruszaniem zasad współżycia społecznego" przez mężczyznę. Według Karola W. sprzedawca truskawek miał dopuszczać się straszenia i gróźb wobec innych sprzedawców i klientów.

Bójka na targowisku w Toruniu. Poszło o truskawki. Wideo

- Autentycznie terroryzm wprowadza - powiedziała o sprzedawcy truskawek jedna z handlarek. - My jesteśmy wszyscy murem za kierownikiem - dodała kolejna.

Na nagraniu opublikowanym m.in. przez telewizję Polsat, widzimy całe zdarzenie. - Zjeżdżaj stąd, bo zabiję - mówił kierownik targowiska. Jak podaje portal crowdmedia.pl, kierownik to były radny Prawa i Sprawiedliwości i dyrektor biura poselskiego Zbigniewa Girzyńskiego

- Kierownik zaczął mnie bić, ja zacząłem się bronić - powiedział w rozmowie z Polsatem Piotr S. Jego zdaniem, w całym zamieszaniu poszło o ceny truskawek. - Miałem najtańszą truskawkę na rynku, po 4-4,50 zł/kg. To innych bolało. Niedawno inni kupcy zablokowali mi wyjazd z targu. Wyzywali mnie - siostra świadkiem - powiedział.

Oglądaj

- Po tej awanturze kierownik powiedział mi, że wypowiada umowę ze skutkiem natychmiastowym, bo rzekomo to my wyzywamy innych i utrudniamy handel. Dał mi 22 minuty na opuszczenie targu. W czwartek rano nie mogłem wejść na rynek z truskawkami ani ich wnieść. Kierownik uderzył mnie bramką i zaczął bić. Broniłem się. Jako pierwszy byłem na policji i złożyłem zawiadomienie o pobiciu oraz kradzieży truskawek. Mam też swoich świadków, którzy wszystko to mogą potwierdzić - przyznał mężczyzna.

RadioZET.pl/ Polsat/ Fakt.pl/ naszemiasto.pl