Krwawe sceny pod barem z kebabem. Nie żyje jedna osoba, policja szuka sprawców

Policja wciąż poszukuje uczestników nocnej bójki i prowadzi – nikogo jeszcze dotąd nie zatrzymano. Jak mówiła w rozmowie z PolskieRadio24.pl Wioletta Dąbrowska, rzeczniczka toruńskiej KMP, dwie osoby w wyniku bójki zostały ranne i przewieziono je do szpitala. Jeden z mężczyzn zmarł.

Policja szuka pozostałych uczestników bójki

- Niczego nie można wykluczyć, ale z informacji, które zostały mi przekazane wynika, że w szarpaninie nie zostały użyte ostre narzędzia. W tej chwili z zebranych informacji nie wynika, żeby było to szczególnie brutalne zajście. Być może więcej będziemy wiedzieli po jutrzejszej sekcji zwłok – wyjaśniała dziennikarzom PolskieRadio24.pl.

Policja na razie nie udziela szczegółowych informacji na temat przyczyn zgonu 44-latka.

Jedną z osób, które trafiły do szpitala, zwolniono do domu. Wciąż nie wiadomo, gdzie znajdują się pozostali trzej uczestnicy bijatyki. Policja apeluje o pomoc w ich namierzeniu i sprowadzeniu na komendę. - W lokalu ktoś kogoś popchnął. Potem te osoby wyszły na zewnątrz, ale nie do końca wiemy, co tam się stało – mówiła portalowi rzeczniczka.

Dąbrowska zwróciła się również do świadków zajścia o pilny kontakt z policją. Jak zaznaczyła, funkcjonariusze nie mają dokładnego obrazu tego, co wydarzyło się przed lokalem dlatego niezwykle ważne są wszystkie naoczne relacje.

