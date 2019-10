"Swobodny wybór orientacji seksualnej", nieheteronormatywność jako "kryzys duchowy" i "zbawienie uczniów" obowiązkiem nauczycieli – aż trudno uwierzyć, że tego typu zwroty znalazły się w liście, wystosowanym do toruńskich szkół przez przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność". Jerzy Wiśniewski w ten sposób apeluje, by pedagodzy z Torunia nie brali udział w "Tęczowym piątku".

Nauczyciele i dyrektorzy szkół w Toruniu otrzymali list od przewodniczącego toruńskiej przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", Jerzego Wiśniewskiego. To apel do pedagogów, by nie uczestniczyli w akcji edukacyjnej, organizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobi i "Tęczowy Piątek".

Trudno merytorycznie odnieść się do poszczególnych "argumentów" przedstawionych w tym piśmie m.in. dlatego, że – zdaniem przewodniczącego – cykl zajęć edukacyjnych jest "sprzeczny z Księgą Rodzaju" i propaguje "swobodny wybór tzw. orientacji seksualnej".

"Jesteśmy odpowiedzialni za zbawienie młodego pokolenia"

"Zwracam się do Państwa z prośbą o powstrzymanie się od udziału w akcji ‘Tęczowy Piątek’ zaplanowanej na 25 października b.r." – zaapelował Wiśniewski. Zaznaczył jednocześnie, że nauczyciele nie powinni tolerować u uczniów zachowań, które "prowadzą do ich zguby".

"Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni nie tylko za edukację i wychowanie, ale także zbawienie młodego pokolenia. Propagowanie idei dotyczącej swobodnego wyboru tzw. orientacji seksualnej jest sprzeczne z zamysłem Boga, zawartym w Księdze Rodzaju Pisma Św" – peroruje dalej przewodniczący komisji.

Jak dalej można wyczytać, Jerzy Wiśniewski stwierdza, że skoro większość nauczycieli "została ochrzczona", musi zatem pomagać młodym ludziom w trakcie "kryzysu duchowego".

Z tego wynika, że zdaniem przewodniczącego nieheteronormatywna orientacja seksualna jest "kryzysem duchowym" i – co właściwie trudno skomentować – w dodatku można ją sobie "wybrać".

"Argumenty", wymienione w liście przewodniczącego, to właściwie podręcznikowy przykład tego, jak ogromne znaczenie dla społeczeństwa ma edukacja seksualna i jak bardzo akcje typu "Tęczowy Piątek" są potrzebne.

"Całkowitym wypaczeniem ze strony środowisk LGBT jest nazywanie homofobami ludzi, którzy uważają za naturalny jedynie związek kobiety i mężczyzny" – stwierdza również Wiśniewski.

"Nie podpisujemy się pod tym apelem"

Do pisma, wystosowanego przez Jerzego Wiśniewskiego, odniosła się w rozmowie z Radiem ZET Olga Zielińska, rzeczniczka prasowa oświatowej Solidarności.

- My jako Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność nie podpisujemy się pod tym apelem. Jednak uczulamy rodziców, aby w ciągu najbliższych dni wzmożyli swoją uwagę i przypatrywali się, jakie zajęcia dodatkowe będą w szkołach – stwierdziła.

Ciekawie brzmią te słowa w zestawieniu z apelem i grafiką, który znajduje się na stronie internetowej toruńskiej Solidarności.

"Media informują, że środowiska LGBT przygotowują kolejny „Tęczowy piątek” w szkołach. Apelujemy o poinformowanie nauczycieli i rodziców, że również w ich szkole zajęcia o tematyce LGBT mogą być propagowane. Jednocześnie przypominamy, że sprawy wychowawcze dzieci i młodzieży są w gestii rodziców. Każdy z rodziców ma możliwość sprzeciwienia się organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, na które nie wyraża zgody. Gwarantują to przepisy obowiązujące w Polsce" – brzmi komunikat, zamieszczony w witrynie. Całość opatrzona została zdjęciem, przedstawiającym dłoń w kolorach tęczy, zaciśniętą w pięść, powstrzymywaną przez białą dłoń.

Joanna Scheuring-Wielgus reaguje

Na absurdalny apel przewodniczącego zareagowała posłanka Joanna Scheuring- Wielgus. Polityk wysłała list do tych samych szkół, które otrzymały pismo od Jerzego Wiśniewskiego, z wyrazami wsparcia w organizowaniu "Tęczowego Piątku".

"W najbliższy piątek dzięki staraniom Kampanii Przeciw Homofobii polska młodzież ma szansę przeżyć prawdziwą lekcję demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. W 'Tęczowym Piątku' nie chodzi o propagowanie ani o popieranie osób nieheteronormatywnych. Tzw. ideologia LGBT jest jedynie publicystycznym wymysłem, mającym straszyć społeczeństwo przed zagrożeniem, którego nie ma" – podkreśliła posłanka.

"Tęczowy Piątek"

"Tęczowy Piątek” rozpocznie się 25 października. Akcja będzie miała miejsce w polskich szkołach już po raz czwarty. To edukacyjna inicjatywa dla młodzieży, podjęta przez Kampanię Przeciw Homofobii. Tego dnia, na szkolnych korytarzach mają m.in. pojawić się flagi LGBT, symbolizujące solidarność z osobami nieheteronormatywnymi.

"Tęczowy Piątek" to jednak przede wszystkim cykl zajęć, zainicjowanych z myślą o nastolatkach LGBT+, które doświadczają przemocy fizycznej i psychicznej oraz dyskryminacji ze względu na swoją orientację seksualną.

Według badań, w każdej klasie jest co najmniej jedna osoba LGBT+ - zaznacza KPH. Ponadto wynika z nich, że aż 70 procent osób nieheteronormatywnych doświadczyło przemocy ze względu na swoją orientację seksualną, z czego do 30 procent takich incydentów doszło właśnie w szkołach.

