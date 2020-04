Policja z Torunia prowadzi poszukiwania 86-letniego Tadeusza Piątkowskiego. Mężczyzna wyszedł z domu w piątek 10 kwietnia, około godziny 5.00-6.00 nad ranem. Do tej pory nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich. Rodzina oraz funkcjonariusze apelują o pomoc w akcji poszukiwawczej - 86-latek ma zaniki pamięci i może potrzebować pomocy.

Jak przekazali nam najbliżsi Pana Tadeusza, nic wcześniej nie wskazywało na to, że 86-latek może znacznie oddalić się od miejsca zamieszkania. Wujek nigdy sam nie wychodził, nie oddalał się od domu – mówiła nam jedna z osób z rodziny zaginionego.

- To starsza osoba. Wujek wstaje bardzo wcześnie, często zaraz potem idzie popracować w ogrodzie. Tam zawsze rano zostawiają nam gazetę, wujek zazwyczaj ją podnosi i odkłada w kuchni na półkę. Tym razem też tak było: gazeta leżała w kuchni na półce, tak jak zawsze – relacjonują nam najbliżsi pana Tadeusza.

Sprawa jest poważna, ponieważ 86-letni Tadeusz Piątkowski cierpi na zaniki pamięci i wykazuje symptomy demencji starczej. Może potrzebować natychmiastowej pomocy. Nie ma przy sobie żadnych dokumentów, mogących poświadczyć jego tożsamość.

Trop urywa się przy wejściu do lasu

Pan Tadeusz opuścił swoje miejsce zamieszkania w piątek 10 kwietnia, najprawdopodobniej około godziny 5.00-6.00 nad ranem – informuje nas rodzina zaginionego. Wyszedł z domu znajdującego się na terenie działek św. Józefa w Toruniu przy ulicy Truskawkowej.

86-latek skierował się w stronę lasu, znajdującego na drodze do toruńskiego centrum rekreacyjnego "Barbarka" – tak wynika z ustaleń mundurowych, którzy do poszukiwań zaangażowali psa policyjnego. Zwierzę doprowadziło funkcjonariuszy do lasu, ale przy wejściu na jego teren straciło trop.

Las ten usytuowany jest dokładnie pomiędzy ulicami ulicą Polną, Chełmińską, Okrężną, a także ogródkami działkowymi św. Józefa, osiedlami Wrzosy, Brzeziny i Bielany. Zagajnik rozciąga się w stronę północno-zachodniej części Torunia.

"(…) Mieszkanie, z którego wyszedł znajduje się blisko wylotu na Gdańsk lub Bydgoszcz. Pan Tadeusz od dawna nie ma stałych tras, ale trasa jaką mógłby się przemieszczać to kierunek z Torunia na działki ogrodnicze w Rogówku 'ELANA'" – czytamy na stronie grupy "Zaginęła/Zaginął cała Polska".

Fundamentalne w sprawie jest uzyskanie nagrań z monitoringu miejskiego, który pozwoli sprawdzić czy Pan Tadeusz rzeczywiście wszedł w głąb lasu, czy też skierował się w stronę pobliskich torów i wsiadł np. do jednego z pojazdów komunikacji miejskiej.

Rysopis zaginionego

Pan Tadeusz Piątkowski ma około 170 centymetrów wzrostu i waży około 60 kilogramów. Ma również siwe włosy i niebieskie oczy.

W dniu zaginięcia mężczyzna ubrany był w koszulę, szary sweter oraz granatowe spodnie w kant. Na głowie miał kaszkiet, możliwe też, że wyszedł w okularach. Miał także obuwie w kolorze czarnymi. Poniżej, publikujemy fotografię poszukiwanego 86-latka:

fot. Zaginęła/Zaginął- cała Polska/Facebook

Apel policji i rodziny zaginionego

Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat możliwego miejsca pobytu Pana Tadeusza, lub widział go w ostatnim czasie – proszony jest o pilny kontakt z policją. Poszukiwania prowadzi Komenda Miejska Policji Toruń - Komisariat Policji Toruń Śródmieście. Należy dzwonić pod numer trel. 56 641 24 52 lub alarmowy 112.

O kontakt i wszelką pomoc w poszukiwaniach apeluje przede wszystkim rodzina zaginionego. Z najbliższymi Pana Tadeusza należy kontaktować się z kolei pod numerem 663549613.

– czytamy w komunikacie na Facebooku.

Ze względu na ciągle rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa w Polsce, bezpieczeństwo osób starszych jest szczególnie zagrożone z powodu niskiej odporności. W związku z tym szczególnie apelujemy o pomoc w poszukiwaniach Pana Tadeusza i rozpowszechnianie informacji o jego zaginięciu.

