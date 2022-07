Tragedia nad rzeką. Wstrząsające okoliczności śmierci wędkarza

Do tragedii w miejscowości Staw Noakowski-Kolonia na Lubelszczyźnie doszło w nocy z czwartku na piątek. Około godziny 3 oficer dyżurny policji otrzymał zgłoszenie ws. mężczyzny, który wpadł do rzeki Wieprz. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Pijany wędkarz utonął w rzece Wieprz

Policjanci i strażacy przeczesujący brzeg rzeki odnaleźli mężczyznę, którego w wodzie zatrzymał wystający z niej konar drzewa. Niestety, na ratunek było już za późno. 42-latek nie dawał oznak życia. Lekarz stwierdził jego zgon.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wraz ze swoim kolegą wieczorem podczas biwakowania wędkowali i spożywali alkohol. Gdy planowali wracać do domu, 42-latek stanął nad brzegiem. W pewnym momencie zachwiał się i wpadł do rzeki. 46-latek pośpiesznie wskoczył za nim, aby go ratować. Nie zdołał jednak utrzymać mężczyzny z powodu silnego nurtu rzeki.

Policja prowadzi obecnie śledztwo mające na celu ustalenie szczegółowych okoliczności tragedii. Jednocześnie apeluje o zachowanie ostrożności i rozwagi podczas przebywania w rejonach zbiorników wodnych.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl