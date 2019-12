Tę tragiczną informację potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Poinformowała, że ciało mężczyzny wyłowiono ok. godz. 10:20 z Motławy na wysokości ul. Szafarniej.

- Niestety, potwierdził się najczarniejszy scenariusz. Ciało 29-latka zostało wyłowione z Motławy. Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Zwłoki zostaną przewiezione do zakładu medycyny sądowe - powiedziała Kamińska.

fot. Facebook/Zaginieni przed laty

O sprawie informowaliśmy w poniedziałek, powołując się na profil "Zaginieni przed laty" na Facebooku. Przypomnijmy, że Paweł R. ostatni raz widziany był przed tygodniem. W czwartek, 5 grudnia, ok. godz. 23 wyszedł z pubu No To Cyk przy ul. Chlebnickiej i od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną, a jego telefon był nieaktywny.

Chcesz otrzymywać więcej takich informacji? Śledź Kronikę Kryminalną Radia ZET na Facebooku

Od początku tygodnia gdańscy policjanci przeszukiwali sonarem Motławę. Kamery miejskiego monitoringu zarejestrowały bowiem R. spacerującego wzdłuż rzeki, a także kręgi rozchodzące się w wodzie.

Jak podaje trójmiejski reporter Radia ZET Maciej Bąk, kilkaset metrów od miejsca, w którym wyłowiono ciało R., znaleziono też drugie zwłoki. Należały do 67-latka, który nie był dotychczas poszukiwany. Policja nie łączy jednak na razie obydwu spraw.

RadioZET.pl/wp.pl/MBa