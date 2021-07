W Jamnicy, koło Stalowej Woli (woj. podkarpackie) na drodze wojewódzkiej 871 doszło do wypadku, w którym zginęły dwie osoby. Małżeństwo osierociło 2,5-letniego synka. Zdjęcie opublikowane przez dziennikarza porusza.

Do wypadku doszło około godz. 14.15. Młody kierowca audi S7 jadący w kierunku Tarnobrzegu na zakręcie drogi zjechał na lewy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka audi A4, którym podróżowało małżeństwo w wieku 37 i 39 lat z 2,5-letnim synkiem. Przód samochodu pary uległ zmiażdżeniu.

Wypadek w Jamnicy koło Stalowej Woli. Rodzice osierocili małego chłopca

W wyniku wypadku dwie osoby zginęły, a dwie trafiły do szpitala, w tym kilkuletnie dziecko - powiedziała w sobotę Polskiej Agencji Prasowej podkom. Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Jak przekazała policjantka, informację o zdarzeniu policjanci otrzymali w sobotę przed godziną 15. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi S7 najprawdopodobniej w trakcie wyprzedzania zderzył się z jadącym z przeciwka drugim audi A4, którym podróżowały trzy osoby, w tym kilkuletnie dziecko - tłumaczyła.

Oficer prasowa dodała, że mimo reanimacji nie udało się uratować kobiety i mężczyzny jadących audi A4. - Dziecko i kierowca z audi S7 trafili do szpitala - przekazała. Od kierowcy audi S7 została pobrana krew do badań w celu ustalenia stanu jego trzeźwości.

Na przejmującym zdjęciu dziennikarza portalu echodnia.eu Marcina Radzimowskiego widać strażaka trzymającego na rękach chłopca, który w wypadku stracił oboje rodziców. "Jest to absolutnie druzgocące i ciężko znaleźć jakiekolwiek słowa, żeby to opisać. Człowiek w takim momencie zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy chwila, żeby wszystko zgasło, ucichło. To dziecko będzie musiało wychowywać się bez mamy i taty, bo zginęli w tym strasznym wypadku" - czytamy na stronie facebookowej Tarnobrzeg 112 - Ratownictwo Powiatu Tarnobrzeskiego.

