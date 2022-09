W tragicznym wypadku na trasie z Mrągowa do Kętrzyna (droga wojewódzka 591) na Mazurach kierowca terenowej toyoty uderzył w drzewo. Auto stanęło w płomieniach, a kierowca spłonął w pojeździe.

Koszmarny wypadek na drodze z Mrągowa do Kętrzyna, za miejscowością Szestno. Oficer prasowa policji w Mrągowie Paulina Karo poinformowała PAP, że do kraksy doszło w poniedziałek 12 września po południu, ok. dwa-trzy kilometry od niewielkiej miejscowości.

Tragiczny wypadek na Mazurach. Kierowca spłonął w pojeździe

- Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Będzie ustalana tożsamość ofiary i wszelkie okoliczności tego zdarzenia - relacjonowała Karo. Policjantka dodała, że kierowca toyoty, która uderzyła w drzewo i stanęła w płomieniach, jechał sam.

Trasa Mrągowo - Kętrzyn pozostawała zablokowana przez kilka godzin. W sieci pojawiły się wstrząsające fotorelacje strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Mrągowie i druhów ochotników z Szestna.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP