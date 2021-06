Tragedia podczas rozbiórki starej hali. Betonowy blok spadł na 35-latka

Do śmiertelnego wypadku doszło w środę około godziny 9.30 w Tarnowie (woj. małopolskie). Jak podaje "Gazeta Krakowska", w trakcie rozbiórki hali produkcyjnej na terenie dawnej odlewni Zakładów Mechanicznych oderwał się jeden z betonowych bloków o wymiarach 5 na 2 metry.

Tarnów. Tragedia podczas rozbiórki starej hali. Nie żyje 35-latek

Jak poinformował rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, 35-letni robotnik nie przeżył. - Mieszkaniec powiatu tarnowskiego w wyniku przygniecenia stracił przytomność i doznał poważnych obrażeń. Pomimo szybkiej interwencji służb medycznych i trwającej blisko godzinę reanimacji jego życia nie udało się uratować - relacjonował asp. sztab. Paweł Klimek.

Do szpitala trafił inny z pracowników, który skarżył się na problemy z sercem. To on jako pierwszy pomagał przygniecionemu koledze.

Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej i policji. O wypadku powiadomiono także inspekcję pracy. Przyczyny tragedii ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.

