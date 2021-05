Transfery z PiS do Polski 2050? Hołownia: Rozmawiamy

- Szczerze, nie mam innego pomysłu, niż pedałować jeszcze szybciej, jeszcze więcej robić – mówi Gość Radia ZET Szymon Hołownia, pytany w internetowej części programu o to, jak zamierza „dowieźć” swoje poparcie do wyborów parlamentarnych. Mówi też o kolejnych posłach, którzy mogą dołączyć do Polski 2050. Tym razem jednak nie z klubów opozycyjnych, a z PiS.