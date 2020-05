Lider Porozumienia Jarosław Gowin ostro skomentował sprawę cenzury w radiowej Trójce. - Rada Mediów Narodowych i władze Polskiego Radia powinny jak najszybciej odnieść się do tej nieakceptowanej sytuacji - skwitował.

Trójka Polskiego Radia i cenzura utworów muzycznych. Sytuację, przez którą liczni dziennikarze postanowili po wielu latach pożegnać się z Trójką, skomentował również Jarosław Gowin, nie szczędząc słów krytyki w stosunku do jej władz. - Rada Mediów Narodowych i władze Polskiego Radia powinny jak najszybciej odnieść się do nieakceptowanej sytuacji, do której doszło w Trójce - powiedział w poniedziałek w Toruniu lider Porozumienia. Dodał, że ograniczanie wolności sztuki jest rzeczą naganną.

Jarosław Gowin pytany o zdanie na temat sytuacji związanej z Listą Przebojów radiowej Trójki i unieważnieniem notowania, w którym pierwszej miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" podkreślił, że ma w tej sprawie takie samo zdanie jak wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Uważam, że niezależnie od tego, jak się ocenia tę piosenkę, to jakiekolwiek działania ograniczające wolność sztuki, oczywiście utrzymaną w granicach norm etycznych, są rzeczą naganną. Będziemy tę sprawę stawiać na forum kierownictwa Zjednoczonej Prawicy

- zapowiedział Gowin.

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia ogłoszono, że pierwsze miejsce uzyskała piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki. Głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. W niedzielę Kowalczewski przekazał, że w radiu prowadzone są "intensywne prace nad wyjaśnieniem nieprawidłowego głosowania".

Cenzura Listy Przebojów Trójki, dziennikarze masowo odchodzą z radia

Część obecnych i byłych dziennikarzy oraz pracowników radiowej Trójki w niedzielę po południu zebrała się na proteście przy siedzibie swojej stacji, udzielając wsparcia m.in. prowadzącemu listę Markowi Niedźwieckiemu, który poinformował, że odchodzi z Trójki w związku z "posądzeniem o nieuczciwość przy przygotowywaniu audycji, którą prowadzi od ponad 35 lat". Protest opublikowali również w mediach społecznościowych.

O tym, że żegna się z Trójką Polskiego Radia, poinformował w niedzielę również dziennikarz Hirek Wrona we wpisie na Twitterze. Odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński, podobnie uczynili Agnieszka Szydłowska i Wojciech Mazolewski. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli również artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a.

Piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", którą można obejrzeć na kanale na YouTube, nawiązuje do wizyty 10 kwietnia br. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających groby z powodu epidemii koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP/Twitter