Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wydarzenia wokół Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia i piosenki Kazika Staszewskiego są żenujące i budzą jego niesmak. Wyraził przekonanie, że ze sprawy zostaną wyciągnięte konsekwencje. To pierwszy komentarz głowy państwa dotyczący afery, która wybuchła w ostatni weekend.

Pytany w czwartek w sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku, co sądzi o aferze z listą przebojów radiowej Trójki, powiedział: - Przede wszystkim niesmak, ogromny niesmak taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i to jest żenujące. To pierwszy komentarz prezydenta dotyczący afery, która wybuchła w ostatni weekend.

Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence, sytuacja w ogóle niezrozumiała dla mnie - to, co się stało. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, bo - pytanie - czy to jest jakaś zła wola, czy kompletny brak profesjonalizmu

– stwierdził, dodając:- Myślę, że wielu wykonawców zazdrości panu Kazikowi Staszewskiemu, bo popularność, jaką zyskała dzięki temu jego piosenka, i w związku z tym także i pieniądze, które zarobi, z pewnością wzbudzają zazdrość niejednego muzyka. Ktoś, kto doprowadził do tej sytuacji, niewątpliwie zrobił panu Kazikowi wielki prezent.

Afera w Trójce. Skandal z piosenkę Kazika, odejścia dziennikarzy

W ubiegły piątek podczas notowania Listy Przebojów Programu III podano, że 1. miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój", która krytykuje wizytę prezesa PiS na cmentarzu w czasie, kiedy obowiązywał zakaz wstępu. Kierownictwo programu zablokowało stronę, na której publikowane są wyniki LP3, a głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor PR3 Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, zapewniając, że działania kierownictwa nie mają nic wspólnego z cenzurą.

Według Kowalczewskiego to prowadzący audycję "zdecydował o przestawieniu piosenki" Kazika na miejsce pierwsze, a piosenka wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów spadła na miejsce szóste. Po tych wydarzeniach z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 r. Marek Niedźwiecki. Ze stacji odeszli także m.in. Piotr Kaczkowski, Piotr Metz, Hirek Wrona, Marcin Kydryński, Agnieszka Szydłowska, Michał Olszański czy Piotr Stelmach.

Bojkot lub zakończenie współpracy z Trójką zapowiedziało również mnóstwo artystów, m.in. Organek, Daria Zawiałow czy Dawid Podsiadło. Zawieszenie kooperacji ze stacją ogłosiła także wytwórnia Mystic Production. W czwartek senacka komisja kultury i środków przekazu postanowiła wystąpić do przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego o odwołanie Kamińskiej i Kowalczewskiego.

RadioZET.pl/PAP/Twitter