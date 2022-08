Samochód osobowy zjechał z drogi i wpadł w drzewo w miejscowości Trutnowy (woj. pomorskie). Kierowca zginął na miejscu, a siła uderzenia była tak duża, że silnik pojazdu znaleziono ok. 30 metrów od wraku auta.

Do tego tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 23 na jednej z dróg w miejscowości Trutnowy w powiecie gdańskim (woj. pomorskie). W pewnym momencie samochód osobowy zjechał z jezdni na pobocze i z impetem uderzył w drzewo.

36-latek zginął w wypadku. Silnik auta znaleziono 30 metrów od wraku

Kierowca auta zginął na miejscu, a jak podkreślają przybyli na miejsce strażacy, siła uderzenia była tak duża, że silnik pojazdu znaleziono ok. 30 metrów od wraku auta.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia opublikowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Cedrach Wielikich (to gmina, w skład której wchodzą Trutnowy).

Zmarły 36-latek był jedyną osobą znajdująca się w samochodzie. Przyczyny oraz dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśnia obecnie policja pod nadzorem prokuratora.

RadioZET.pl/tvn24.plFacebook