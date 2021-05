Rafał Trzaskowski powinien zastąpić Borysa Budkę na stanowisku szefa PO? Takie głosy pojawiają się coraz częściej. Tego zdania jest m.in. politolog prof. Antoni Dudek, który w rozmowie z Radiem ZET przekonywał, że byłoby to dla największej do niedawna partii opozycyjnej "najlepsze rozwiązanie".

Platforma Obywatelska nie ma ostatnio dobrej passy. Kolejne konflikty w jej szeregach, coraz głośniejsza krytyka wobec kierownictwa (m.in. list 54 parlamentarzystów wzywających do debaty i zmian wewnątrz partii), która poskutkowała wyrzuceniem dwóch posłów (Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego), a także pikujące w dół sondaże, w których największa do niedawna formacja opozycyjna ogląda plecy ugrupowania Szymona Hołowni i notuje najgorsze wyniki od lat - to wszystko składa się na głęboki kryzys i tylko wzmacnia spekulacje na temat przyszłości partii, która od 6 lat walczy z PiS o odzyskanie władzy.

Trzaskowski zastąpi Budkę?

Zdaniem wielu komentatorów (a także części polityków PO) Borys Budka nie radzi sobie w roli przewodniczącego (którą sprawuje od stycznia 2020 roku). Część z nich widziałaby na miejscu szefa partii Rafał Trzaskowskiego.

Prezydent Warszawy to nadal najpopularniejszy polityk Platformy - w zeszłorocznych wyborach prezydenckich uzyskał 49 proc. i ponad 10 mln głosów, minimalnie przegrywając w II turze z Andrzejem Dudą. Trzy lata temu wygrał zaś wybory lokalne w stolicy, uzyskując prawie 57 proc. głosów w I turze, deklasując m.in. swojego rywala z prawicy Patryka Jakiego.

Trzaskowski - który jest jednocześnie wiceszefem PO - w rozmowach z dziennikarzami powtarza wprawdzie, że nie ma ambicji kierowniczych, jeśli chodzi swoje ugrupowanie, tym niemniej jego działania poboczne (m.in. inicjatywa Campus Przyszłości) i osobista rozpoznawalność stanowią dobre podglebie dla teorii o spodziewanej zmianie przywództwa.

Prof. Dudek: Trzaskowski zamiast Budki to najlepsze rozwiązanie

Takiego zdania jest m.in. prof. Antoni Dudek. Historyk i politolog z UKSW przekonywał w rozmowie z reporterką Radia ZET Magdaleną Pernet, że "najlepszym rozwiązaniem dla Platformy Obywatelskiej byłoby wybranie Trzaskowskiego na przewodniczącego".

W ocenie badacza lepszym rozwiązaniem dla tej partii byłoby szybkie przeprowadzenie wyborów wewnętrznych i wybranie nowego lidera, aniżeli demonstracja jedności po wtorkowym 6-godzinnym spotkaniu parlamentarzystów PO w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie.

Trzaskowski uratował jednak w ubiegłym roku PO przed katastrofą w wyborach prezydenckich, wchodząc na miejsce Kidawy-Błońskiej. Wydaje się, że dziś, będąc nieporównywalnie bardziej popularny od Borysa Budki, powinien go zastąpić prof. Antoni Dudek

- mówi prof. Dudek. Jego zdaniem Rafał Trzaskowski będzie oficjalnie popierał Borysa Budkę, a po cichu będzie budował sobie "wyjście awaryjne". Nie sprecyzował jednak, co kryje się za tym pojęciem.

Prof. Dudek: opozycja musi się dogadać. Inaczej PiS dalej będzie rządzić

Politolog odniósł się także ogólnego kryzysu, jaki od pewnego czasu nęka opozycję. Przypomnijmy m.in. o konflikcie PO z Lewicą, który wybuchł po negocjacjach tych drugich z PiS ws. Funduszu Odbudowy oraz sejmowym głosowaniu dot. FO.

Zróżnicowane stanowiska (Lewica, ale też PSL i Polska 2050 poparły ustawę ratyfikującą decyzję UE ws. zasobów własnych, KO w większości wstrzymała się od głosu) spowodowały wysyp wzajemnych oskarżeń o zdradę, "kolaborację z PiS" i działanie na szkodę państwa. - Jeżeli opozycja chce zacząć myśleć o powrocie do władzy, to musi współpracować, a nie zachowywać się tak, jak w ostatnich tygodniach. Inaczej PiS będzie rządził trzecią kadencję - ostrzegał prof. Dudek.

Nie tędy wiedzie droga do pozbawienia PiS władzy. Żeby powstała inna większość, te cztery podmioty [KO, Lewica, PSL, Polska 2050 - przyp. red.], które tworzą dziś opozycję, muszą się dogadać. Inaczej PiS dalej będzie rządził - przekonywał. Podkreślił też, że jeśli te ugrupowania mają kiedyś wspólnie rządzić, muszą rywalizować ze sobą w sposób fair play i bez wrogości.

