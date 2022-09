Zapadła się ziemia na cmentarzu. Uszkodzonych jest około 50 grobów

Na cmentarzu w Trzebini (woj. małopolskie) zapadła się ziemia. Nie ma osób poszkodowanych. Uszkodzonych zostało ok. 50 grobów. To nie pierwszy taki przypadek w tym rejonie. Straż pożarna zabezpieczyła miejsce.

- Rano otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w Trzebini, w powiecie chrzanowskim, na cmentarzu przy ulicy Jana Pawła II zapadła się ziemia. W wyniku tego zawaliska powstał lej o głębokości 10 metrów i średnicy 20 metrów - powiedział we wtorek PAP starszy kapitan Bogusław Szydło z zespołu prasowego małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zapadła się ziemia na cmentarzu

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Nie ma osób poszkodowanych. Uszkodzonych zostało ok. 50 grobów. Jak podał reporter Radia ZET Przemysław Taranek, grunt osiada w miejscach, gdzie pod ziemią są nieczynne i zalane przez wodę wyrobiska byłej kopalni.

PSP poinformowała o sprawie władze samorządowe i Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. - To teren pogórniczy. To nie pierwsze takie zawalisko w tym rejonie - zauważył. Według lokalnego tygodnika "Przełom" to już dziesiąte zapadlisko w tym rejonie.

Mieszkańcy zmagają się ze szkodami górniczymi po zamkniętej w 1999 r. kopalni węgla kamiennego Siersza. "Do tej pory, jak dowiedzieliśmy się od Wojciecha Jarosa, rzecznika prasowego Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (spadkobiercy prawnego KWK Siersza), koszt usuwania tych zapadlisk wyniósł około miliona złotych" - napisał "Przełom".

RadioZET.pl/PAP - Beata Kołodziej/Przelom.pl