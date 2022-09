Trzeci podręcznik do HiT dopuszczony do użytku w szkołach

Do użytku szkolnego został dopuszczony trzeci z opracowanych podręczników do nowego przedmiotu historia i teraźniejszość. To książka wydana przez SOP Oświatowiec Toruń i przeznaczona dla szkół branżowych I stopnia. Podręcznik pojawił się w piątek 9 września w wykazie dopuszczonych do użytku szkolnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.