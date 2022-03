Trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP w Polsce. Morawiecki podpisał zarządzenie

Trzeci stopnień alarmowy CHARLIE-CRP na terytorium całej Polski będzie obowiązywać do 15 marca. Zarządzenie w tej sprawie podpisał w piątek premier Mateusz Morawiecki – przekazało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Stopień alarmowy CRP-CHARLIE obowiązywał od 21 lutego do 4 marca. W piątek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które przedłuża ostrzeżenie trzeciego stopnia CRP-CHARLIE na terytorium całej Polski do 15 marca do godziny 23:59.

"Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni" – dodało RCB. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje premier. W Polsce są cztery stopnie alarmu: ALFA, BRAVO, CHARLIE i najwyższy DELTA.

Stopień alarmowy CHARLIE-CRP. Co oznacza?

Trzeci stopień alarmowy CRP, czyli CHARLIE-CRP, można wprowadzić m.in. w przypadku, gdy zaistniało zdarzenie potwierdzające prawdopodobny cel ataku terrorystycznego, godzącego w bezpieczeństwo publiczne, w bezpieczeństwo Polski albo godzącego w bezpieczeństwo innego państwa i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski. Można wprowadzić go też w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym.

RadioZET.pl/PAP