Trzecia dawka szczepionki w Polsce staje się faktem. Szef MZ ujawnił szczegóły

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 niebawem zacznie obowiązywać w Polsce. - Na razie celujemy, żeby od 2 listopada uruchomić już ten sam system skierowań, czyli po pół roku od ostatniej dawki będzie takie skierowanie dla każdego obywatela wieku powyżej 18 roku życia - powiedział w Radiu ZET minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Skierowanie będzie wystawione wszystkim obywatelom, którzy spełniają ten warunek wiekowy, czyli 18 plus i sześć miesięcy od ostatniej dawki - podkreślił. Poinformował, że każdy, kto spełni ten warunek będzie mógł sprawdzić w swoim internetowym koncie pacjenta, czy ma skierowanie i umówić termin szczepienia w konkretnym miejscu. - Tak jak działało to do tej pory, bo ten system jest bardzo dobrze przez Polaków oceniany - stwierdził szef MZ.

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19. Niedzielski ujawnia plany

- Rada Medyczna wsparła swoim autorytetem pomysł na przyjmowanie trzeciej dawki. Poprosiłem zespół ds. wakcynologii, który działa przy Ministerstwie Zdrowia o bardziej konkretne stanowisko. W przyszłym tygodniu dostaniemy opinie - dodał Niedzielski.

Resort zdrowia podał, że od początku rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce zmarło 40 307 osób. Liczba zgonów wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki wynosi 884.

Od rozpoczęcia szczepienia drugą dawką w Polsce wirusem SARS-CoV-2 zakaziło się 1 472 567 osób. Wśród osób w pełni zaszczepionych po upływie 14 dni od pełnej dawki zanotowano 34 784 przypadki zakażeń.

W piątek 22 października badania potwierdziły 5706 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Lubelszczyźnie – 1181 i na Mazowszu – 1070. Zmarło 59 osób z COVID-19 – poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

RadioZET.pl