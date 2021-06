Kiedy trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19? Szef MZ o dwóch założeniach

Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji prasowej zaznaczył, że potrzeba ewentualnego zastosowania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19 wciąż jest przedmiotem badań klinicznych.

Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19? Adam Niedzielski o szczegółach

- Mamy dwa założenia - mówił szef resortu zdrowia. - Jedna strona to przedłużenie odporności, ale też druga wersja tej trzeciej dawki, która mówi o tym, że ta dawka będzie zmodyfikowana i ukierunkowana na nowe mutacje - wyjaśnił.

Minister dodał, że na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, czy ta dawka będzie potrzebna. - Przystąpiliśmy do negocjacji, że chcemy partycypować w mechanizmie zakupowym - dodał. Podkreślił, że ministerstwo będzie się przyglądać wynikom badań i wtedy podejmie decyzję.

"Dziennik Gazeta Prawna" donosił w niedzielę, że rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Za rozmowy odpowiedzialna jest Komisja Europejska. Według informacji gazety dla Polski zagwarantowane ma być ponad 30 mln dawek. - Trwają negocjacje. Ale na pewno Polska zagwarantuje dla każdej osoby po jednej dawce - mówił "DGP" szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak.

Jak podkreślono w artykule opublikowanym na stronie gazety, chodzi o to, aby w przypadku niebezpiecznych mutacji można było błyskawicznie uruchomić szczepienia uzupełniające. - Immunolodzy zaznaczają, że obserwują dynamikę spadku przeciwciał. Więc pojawia się obawa, że spadną one do takiego poziomu, który jest niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed chorobą. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna - tłumaczy szef URPL.

RadioZET.pl/PAP