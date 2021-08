Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19. Rada Medyczna podjęła decyzję

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 z akceptacją Rady Medycznej – przekazał w piątek po południu minister zdrowia Adam Niedzielski. Na konferencji w Szczecinie ogłosił, że dawkę przypominającą preparatu mieliby przyjmować na początek m.in. chorzy na raka, nosiciele wirusa HIV, czy osoby dializowane.

Jak podkreślił minister, "jeżeli chodzi o termin podania tej trzeciej dawki, to on jest ustalony jako nie wcześniej niż 28 dzień od zakończenia podstawowego cyklu szczepień". Niedzielski dodał, że kwalifikacja do szczepień ma charakter indywidualny. - "W najbliższym czasie, myślę, że zrobimy to od 1 września, te osoby będą mogły mieć taki dostęp - powiedział na konferencji prasowej.

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19. Minister wskazał, kto ją otrzyma

- Rada Medyczna przedstawiła siedem zaleceń dotyczących zaburzeń odporności - mówił Niedzielski i wymienił, że są to osoby, które:

otrzymują aktywne leczenie przeciw nowotworowe,

po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne,

po przeszczepie komórek macierzystych w przeciągu ostatnich dwóch lat,

z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności,

zakażone wirusem HIV

przyjmujące specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną

pacjenci dializowani.

- Te siedem grup zostało wskazanych przez Radę Medyczną i one są rekomendacją, która każdorazowo powinna być oceniona przez lekarza prowadzącego - podkreślał minister zdrowia.

RadioZET.pl