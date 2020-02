Około 200 tysięcy seniorów nie dostanie „trzynastki”. Przez jeden zapis

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Trzynasta emerytura jest jednym z flagowym projektów wdrożonych za rządów PiS. Choć ustawa o tegorocznej „trzynastce” pozostaje na etapie procedowania (Senat zgłosił poprawki, Sejm może je przyjąć lub odrzucić), jej wejście w życie wydaje się oczywistością.

Nie wszyscy seniorzy będą mogli się jednak cieszyć z dodatkowego świadczenia. Jak ustalił „Fakt”, równowartość minimalnej emerytury (w tym roku 1200 zł brutto) nie trafi do ok. 200 tysięcy osób. Dlaczego?

Wymóg przejścia na emeryturę - przed 31 marca 2020

Sprawę rozstrzyga przepis dotyczący przechodzących na emeryturę. „Trzynastki” nie trafią do tych, którzy przechodzą na emeryturę po 31 marca. W rocznym rozrachunku okazuje się, że większość przechodzi właśnie po pierwszym kwartale roku. Szacunki mówią o 200 tys. seniorów, tegorocznych, ale wciąż przyszłych emerytów.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób. Wśród nich są renciści (285 tys.) i osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. „Mama plus”). Koszt tegorocznego „jarkowego” to ok. 11,75 mld zł.

Seniorzy, którzy ukończą wiek emerytalny przed 31 marca powinni działać jak najszybciej, by zawnioskować o „trzynastkę”. Można o nią wnioskować miesiąc przed urodzinami. Mając ustalony kapitał początkowy decyzja o przyznaniu świadczenia powinna być formalnością.

RadioZET.pl/Fakt