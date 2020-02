"Strefa wolna od LGBT" pogrążyła Tuchów. Mieszkańcy krytykują radnych PiS

Tuchów, po 25 latach współpracy, kończy współpracę z francuską gminą Saint-Jean-de-Braye. A raczej to radni Saint-Jean-de-Braye jednogłośnie zawiesili partnerstwo z małopolskim Tuchowem. Jak informowaliśmy w poniedziałek, decyzja zapadła w związku z przyjętą w Tuchowie uchwałą o tzw. strefie wolnej od LGBT.

- To protest francuzów przeciwko przyjętej przez polskich radnych "rezolucji dotyczącej powstrzymania ideologii LGBT". Nie możemy zgodzić się na wykluczanie kogokolwiek, a tym jest ta rezolucja – powiedziała reporterowi Radia ZET Jackowi Czarneckiemu rzeczniczka merostwa Catherine Bernard.

Walka przeciwko homofobii jest jedną z podstawowych wartości we Francji. Jesteśmy krajem praw człowieka i dla miasta Saint-Jean-de-Braye to są bardzo ważne sprawy. Dla nas każda forma dyskryminacji jest niedopuszczalna

- dodała Bernard. Tymczasem władze Tuchowa wydają się być zaskoczone i urażone decyzją radnych swojego partnera. „Tuchów jest otwartym i przyjaznym dla wszystkich miastem” - zapewniają władze małopolskiej gminy.

Zerwania współpracy żałuje burmistrz Magdalena Marszałek, która była akurat przeciw homofobicznej uchwale. Ta została jednak w maju ubiegłego roku przyjęta głosami radnych PiS. – Ja ze swojej strony gwarantuję, że każda osoba jest tu mile widziana – zapewnia Marszałek.

Mieszkańcy Tuchowa o strefie wolnej od LGBT: To niepotrzebne

Ze stanowiskiem radnych PiS nie identyfikują się też liczni mieszkańcy Tuchowa. „Źle postąpili (radni Tuchowa – red.). Ta uchwała nie była potrzebna”, „W żadnym mieście coś takiego nie powinno mieć miejsca. Nie w XXI wieku”, „Co to wszystko zmienia? Tak sobie robią wrogów na każdym kroku” – mówią w rozmowie z Przemkiem Tarankiem mieszkańcy gminy.

Władze Saint-Jean-de-Braye podkreślają, że partnerstwo może zostać przywrócone, ale najpierw Tuchów musiałby wycofać się z kontrowersyjnej uchwały.

