Z wyciągu krzesełkowego z Hali Gąsienicowej na Kasprowy Wierch we wtorek spadła kobieta – poinformował reportera Radia ZET ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Turystka miała prawdopodobnie atak epilepsji. Trafiła do szpitala w stanie ciężkim.

Dramatyczny wypadek w Tatrach. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poinformowali o turystce, która wypadła z wyciągu krzesełkowego z Hali Gąsienicowej na Kasprowy Wierch.

Jak powiedział reporterowi Radia ZET Przemkowi Tarankowi ratownik dyżurny Tomasz Wojciechowski, kobieta miała prawdopodobnie atak epilepsji, dlatego spadła z krzesełka z dużej wysokości.

Turystka wypadła z kolejki krzesełkowej na Kasprowy Wierch

Wyciąg krzesełkowy został zatrzymany, opuścili go wszyscy turyści. Jak powiedziała Radiu ZET Marta Grzywa z biura prasowego PKL, kolejka będzie nieczynna do czasu wyjaśnienia sytuacji. Na pewno nie ruszy we wtorek.

Kolejka w Kotle Gąsienicowym dotychczas była uruchamiana tylko w zimie i wywoziła na szczyt narciarzy. Podczas tegorocznych wakacji wyciąg po raz pierwszy został także uruchomiony dla turystów.

