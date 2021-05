Tuszewo. W wypadku zginął 25-latek. Samochód został całkowicie zmiażdżony

W miejscowości Tuszewo pod Lubawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 25-letni mężczyzna. Auto, którego był pasażerem, staranowało barierki oddzielające jezdnię od chodnika, uderzyło w drzewo i spadło ze skarpy. Pojazdem podróżowało pięć osób.

Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi w miejscowości Tuszewo pod Lubawą. – Badamy przyczyny wypadku, ale z całą pewnością samochód musiał jechać z duża prędkością. Honda, którą kierowała 25-letnia kobieta, przebiła bowiem barierki oddzielające drogę od chodnika. Te barierki ustawiono właśnie po to, by nikt nie wjechał w idących ludzi – powiedziała Oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska.

Tuszewo. W wypadku zginął 25-latek

Po przebiciu barierek honda uderzyła w drzewo, a następnie spadła ze skarpy. W wyniku wypadku samochód został całkowicie zmiażdżony, strażacy musieli rozcinać blachy, by wydobywać z wraku rannych.

Kwiatkowska poinformowała, że na miejscu zginął 25-letni pasażer, inny w ciężkim stanie helikopterem został zabrany do szpitala w Olsztynie. Pozostałe trzy osoby zostały przewiezione do szpitali w Iławie i Działdowie. Policja przekazała, że kierująca hondą była trzeźwa.

RadioZET.pl/PAP